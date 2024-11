'Lindo, nostálgico e dura bem': confira o teste das makes do Harry Potter

Sou uma Potterhead convicta. Acompanhei os lançamentos de todos os livros da saga Harry Potter enquanto eu crescia. Por isso fiquei animada com a nova coleção de makes da "Quem Disse, Berenice?" inspirada no bruxinho.

São 10 itens no total: paleta de sombra com várias cores envolvendo as casas da escola de magia de Hogwarts, batom, lip balm, delineador lumos, kit de pincéis, água miscelar defesa contra arte das trevas, body splash e gel de limpeza.

A coleção tem produtos com preço a partir de R$ 49,90 - o que achei bem acessível até. Fiz uma maquiagem completa com as novidades e abaixo detalho o que achei.

Imagem: Rafaela Polo/UOL

O que eu gostei?

Apresentação de tudo: os produtos são todos lindos, com cara de colecionador.

Embalagens inspiradas em itens do filme, pincéis no formato de varinhas, paleta de sombra em formato de livro (com desenhos que remetem a detalhes da saga Harry Potter)... dá até dó de usar.

A paleta de sombras, por exemplo, é dividida em:

Grifinória (12 tons rosados e uma cor translúcida);

Sonserina (nove tons de verde e translúcido);

Corvina (nove tons azulados);

Lufa-Lufa (12 tons terrosos e quentes)

Delineadores em glitter são fáceis de aplicar: mesmo que você não tenha a mão muito firme (meu caso!) dá para usar e fica lindo.

Existem duas cores: prata e dourado. Elas são bem claras e possuim um acabamento com glitter. Tudo fica muito delicadinho.

Segundo a empresa, os itens foram criados para permitir o desenho de traços bem finos. É possível comprar os dois de uma vez ou escolher apenas um (R$ 59,90)

Pigmentação alta na sombra e no iluminador: você não precisa usar muito produto para conseguir uma boa cor com esses itens. Com isso imagino que os dois itens vão render mais.

O iluminador tem um dos formatos mais lindos de todo esse kit. Ele é inspirado no Pomo de Ouro, que remete ao jogo de quadribol. Dá para usá-lo ainda como sombra ou no corpo, segundo a empresa.

Batons cremosos e fáceis de aplicar: gostei da sensação que eles deixam na boca. Existem três versões:

Marrom "Sapo de chocolate"

Vermelho "Bolo de Caldeirão"

Translúcido "Sorvete de Limão" (sem cor).

Boa durabilidade no geral: no teste mais intenso usei o maior número de produtos possível: iluminador, sombra (com os pincéis da mesma marca), batom e o delineador. Tudo pela manhã.

Só no final do dia - depois de mais de 10h - retirei os produtos do meu rosto. Nesse momento notei que os itens usados no meu rosto estavam intactos.

Pontos de atenção

Cor do batom: ao contrário das sombras, os batons não são muito pigmentados. O vermelho fica uns dois a três tons mais escuro que a minha boca.

O marrom funcionou como nude para uma das minhas colegas aqui na redação. Não espere cores fortes e vibrantes.

Quem pode gostar?

Fãs de Harry Potter, claro. A coleção tem produtos lindos, nostálgicos e duram bem.

Só dá pena de usar e estragar os desenhos feitos nas sombras e iluminadores - e de sujar os pincéis também, já que eles têm cerdas com algumas partes bem clarinhas.

Inclusive, os pincéis foram inspirados nas varinhas mágicas dos livros: a do Harry Potter, para esfumar sombras, a da Hermione, para aplicar as sombras, e a do Ronald, para aplicar iluminadores e blushes. Por fim, tem a versão em homenagem ao Dumbledore, para dar mais precisão no desenho do côncavo das pálpebras.

Toda a coleção parece ter sido desenhada para morar em uma prateleira - e no bom sentido.

