Secom: Reunião do ajuste fiscal acaba e voltará amanhã às 14h

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto acaba de informar que a reunião em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discute medidas de ajuste fiscal com ministros acabou e será retomada às 14h de sexta-feira, 7.

As discussões nesta quinta-feira começaram pela manhã. Foram interrompidas para o almoço e por uma entrevista que Lula deu à CNN dos Estados Unidos. Depois as conversas foram retomadas por volta das 16h40.

Segundo a agenda oficial do presidente da República, estavam presentes os seguintes ministros:

Geraldo Alckmin vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, que só participou da segunda parte;

Rui Costa ministro da Casa Civil;

Fernando Haddad ministro da Fazenda;

Camilo Santana ministro da Educação;

Luiz Marinho ministro do Trabalho;

Nísia Trindade ministra da Saúde;

Simone Tebet ministra do Planejamento;

Esther Dweck ministra da Gestão;

Paulo Pimenta ministro da Secom.