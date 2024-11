Salário mínimo 2025: o que se sabe sobre o valor para o próximo ano

O salário mínimo em 2025 será R$ 1.509 —de acordo com o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado pelo governo ao Congresso.

O novo valor passa a valer em 1º de janeiro. Atualmente, o trabalhador recebe R$ 1.412.

O que aconteceu

Salário mínimo teve aumento acima da inflação. O valor definido pelo Ministério da Fazenda mantém a política de valorização. A regra, extinta em 2019 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e restabelecida em 2023, determina que o reajuste do salário mínimo deve considerar a variação da inflação (medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC) e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O INPC acumulado em 12 meses até novembro de 2024 é de 3,82% enquanto do PIB de 2023, 2,91%.

A conta para definir o valor. Segundo o governo, o percentual de aumento deveria ser de 6,73%, mas o ministério aplicou um reajuste de 6,87%. Assim, o aumento do salário mínimo, que deveria ser de R$ 95 sobre o valor atual de R$ 1.412, foi de R$ 97.

Projeto da Lei Orçamentária Anual ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores. Antes de ser votado no Congresso Nacional, o texto precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). O projeto, como o próprio nome já diz, estabelece as diretrizes do que será o orçamento público para o próximo ano. Nele, o governo precisa estipular todas as suas receitas e despesas.

O novo salário passa a valer em 1º de janeiro conforme lei estipulada em 2023. O valor era considerado ideal pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) em 2004, ou seja, há 20 anos, e é 78% menor do que deveria ser.