Rio de Janeiro sediará 1ª Cúpula Social do G20

RIO DE JANEIRO, 7 NOV (ANSA) - Com mais de 200 atividades coordenadas por organizações da sociedade civil, o Rio de Janeiro sediará a primeira edição da Cúpula Social do G20, entre 14 e 16 de novembro.

Durante o encontro, os representantes do terceiro setor poderão participar dos debates finais de um texto, em desenvolvimento desde agosto também através da internet na plataforma "Brasil Participativo", que faz parte de um documento que será entregue em 16 de novembro aos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa - que assumirá a presidência do G20 em 2025.

A cerimônia de abertura está marcada para a tarde do dia 14 de novembro, na presença de diversos ministros brasileiros, entre eles o chefe da diplomacia Mauro Vieira.

Já no dia seguinte serão realizadas três sessões plenárias para discutir os três pilares propostos pela presidência brasileira ao G20: luta contra a fome e a desigualdade, as alterações climáticas e a sustentabilidade, e uma nova governança global.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.