Resultado fiscal de outubro foi expressivo e vai ajudar dado do ano, diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) - O resultado primário do governo central em outubro foi expressivo, um superávit próximo a 40 bilhões de reais, e vai colaborar para que o dado acumulado do ano fique melhor do que o observado até o momento, disse nesta quinta-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, em entrevista à imprensa.

O resultado fiscal acumulado de janeiro a setembro ficou em 105,2 bilhões de reais, informou o Tesouro nesta quinta. Os números de outubro devem ser divulgados apenas a partir da última semana de novembro.

Os dados, até o momento, seguem distantes da meta de déficit primário zero fixada pelo governo para 2024, que conta com uma banda de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB, equivalente a cerca de 29 bilhões de reais.

De acordo com Ceron, no entanto, o número de outubro deve reduzir o déficit acumulado do ano para patamar entre 68 bilhões e 70 bilhões de reais.

Ele ressaltou que após a exclusão de créditos extraordinários, que não são contabilizados na meta fiscal, o resultado cairia para nível próximo a 55 bilhões de reais de saldo negativo.

"É possível chegar na banda (de tolerância da meta)", disse. "Estamos cada vez mais próximos de atingir esse objetivo se tivermos um bom desempenho em novembro e dezembro."

(Por Bernardo Caram)