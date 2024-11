Relações entre Coreia do Norte e Rússia também são ameaça à segurança dos EUA, diz secretário-geral da Otan

BUDAPESTE (Reuters) - O fortalecimento dos laços entre a Rússia e a Coreia do Norte não é apenas uma ameaça para a segurança europeia, mas também para os Estados Unidos, disse o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, nesta quinta-feira.

"A Rússia está fornecendo a mais recente tecnologia para a Coreia do Norte em troca da ajuda norte-coreana na guerra contra a Ucrânia e isso é uma ameaça não apenas para a parte europeia da Otan, mas também para os EUA", disse Rutte antes de uma reunião com líderes europeus em Budapeste.

"Estou ansioso para me sentar com Donald Trump para discutir como enfrentamos essas ameaças coletivamente."

(Reportagem de Andrew Gray e Benoit Van Overstraeten)

((Tradução Redação São Paulo))

