Reinaldo: Em entrevista insana, Bolsonaro expõe o seu complexo de vira-lata

O colunista Reinaldo Azevedo avaliou como absolutamente insana a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele celebra a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e diz que o fato irá ajudar seu plano de voltar a se tornar elegível para 2026. Reinaldo afirmou que Bolsonaro expôs seu complexo de vira-lata na edição do Olha Aqui! desta quinta-feira (7).

Jair Bolsonaro concedeu entrevista nesta quarta-feira (6) à Folha de S.Paulo, comemorando a vitória de Trump como passo importantíssimo para realizar seu sonho de disputar as eleições presidenciais em 2026.

É uma entrevista absolutamente insana. Não há uma linha que preste. Nenhum conceito faz sentido. Nada. O Bolsonaro é uma esfinge sem segredos. Ele se expõe. Eu conheço os advogados dele. Não sei se essa é uma entrevista que os advogados falaram: 'olha, vá lá, de entrevista e fale essas coisas, e diga esses absurdos'.

Ele tem razão quando diz que ele não estava preparado para a presidência, não é? Ele se sente... a expressão complexo de vira-lata é uma crônica do Nelson Rodrigues sobre futebol. O Bolsonaro tem o próprio complexo de vira-lata. Ele diz, não, o Trump gosta de mim e você vê que ele tem aquele prazer do ser inferior que se sente admirado por alguém que ele considera inatingível. Inalcançável. Então ele é o próprio vira-lata e depois ainda agride um país vizinho, país amigo. Eu estou para ele como o Paraguai está para o Brasil.

Quer dizer, ele se sente subalternizado. E coloca o Brasil como um mero caudatário, como um rabicho de decisões que os Estados Unidos tomam, porque afinal de contas se acontece lá, acontece aqui. Esse é o cara que presidiu o Brasil.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo destacou também outro ponto polêmico da entrevista, quando Bolsonaro fala que pedirá passaporte para ir aos Estados Unidos na posse de Trump.

O auge da maluquice da entrevista é quando ele diz que vai pedir o passaporte para ir à posse do Trump, em 20 de janeiro. Aí, ele diz o seguinte: será que o Alexandre vai ter coragem de negar o passaporte para ele e comprar uma briga com o homem mais poderoso do mundo?

Então, você imagina um investigado que está com seu passaporte retido dizer que o Judiciário vai se submeter à vontade de um chefe de Estado estrangeiro porque estaria com medo desse chefe de Estado estrangeiro e diria assim: puxa vida, nós não podemos contrariar a vontade do homem mais poderoso do mundo.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

