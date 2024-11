Putin e Trump afirmam estar dispostos a retomar o contato

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o republicano Donald Trump, que ganhou as eleições presidenciais americanas na terça-feira, indicaram, nesta quinta (7), que estão dispostos a retomar o contato.

"Se alguém quer retomar o contato, não será um incômodo. Eu estou disposto", declarou o líder russo durante fórum de discussão Valdai, na cidade russa de Sochi.

"Gostaria aproveitar esta oportunidade para parabenizá-lo", acrescentou, em referência a Trump, a quem chamou de corajoso.

Trump, por sua vez, sugeriu que provavelmente vai falar com Putin, segundo a NBC News.

O presidente eleito dos Estados Unidos disse ter falado "provavelmente" com 70 líderes mundiais desde sua vitória eleitoral, mas ainda não conversou com Putin.

"Acho que falaremos", disse.

Antes das eleições de terça-feira, Putin havia afirmado inicialmente que preferia uma vitória do presidente em fim de mandato, o democrata Joe Biden. Depois, após a desistência deste da disputa, expressou sua preferência pela vice-presidente Kamala Harris.

Contudo, muitos críticos do Kremlin consideram que Moscou vê com bons olhos as declarações antissistema de Trump, bem como os atritos que ele provoca na política americana e no cenário internacional.

Putin afirmou nesta quinta que ficou impressionado com o comportamento de Trump durante a tentativa de assassinato da qual foi vítima durante a campanha este ano.

"Ele mostrou ser uma pessoa corajosa", disse Putin.

"As pessoas mostram quem elas são nas circunstâncias extraordinárias. É aí que se revela quem é quem. E ele se comportou, na minha opinião, de uma forma bastante correta, corajosa. Como um homem", acrescentou Putin.

bur/fjb/an/sag/ag/rpr/mvv

© Agence France-Presse