Professor é suspenso por 3 meses na Itália por criticar ministro

ROMA, 7 NOV (ANSA) - Um professor italiano foi suspenso por três meses de dar aulas, com redução de 50% no salário, após ter criticado o ministro da Educação do país, Giuseppe Valditara, durante um evento.

O protagonista do caso é o docente e escritor Christian Raimo, que, em um debate organizado pela Aliança Verdes e Esquerda (AVS), coligação partidária de oposição, definiu Valditara como um "bufão abjeto, repressivo e perigoso".

Além disso, afirmou que o ministro é um "alvo a ser atingido, assim como a 'Estrela da Morte' de 'Star Wars'".

Raimo leciona na escola de ensino médio Archimede, em Nápoles, cujos alunos estenderam na entrada do colégio uma faixa em apoio ao professor. "Três meses de suspensão por uma opinião", diz o manifesto.

O docente já havia sido alvo de um procedimento disciplinar anterior por ter dito na TV que neonazistas deveriam ser "agredidos". Ele também foi candidato a deputado do Europarlamento pela AVS nas eleições europeias de junho.

A punição foi decidida pelo Gabinete Escolar Regional (USR), órgão ligado ao governo. "Não se tratou de uma crítica construtiva, mas sim de uma ofensa que viola os princípios fundamentados do respeito recíproco e do diálogo civil", disse Anna Paola Sabatini, diretora-geral do USR na região do Lazio.

O deputado Nicola Fratoianni, um dos líderes da coligação de esquerda, expressou solidariedade a Raimo e afirmou que a punição é uma "clara tentativa de intimidar uma pessoa livre".

"É uma mensagem a outros professores e estudantes de que a liberdade de expressão custa caro e o preço é pago com a pele", afirmou. (ANSA).

