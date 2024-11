Presidente do México tem uma primeira conversa cordial com Trump

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou com o presidente eleito Donald Trump na manhã desta quinta-feira e descreveu a primeira ligação telefônica entre os dois desde as eleições da última terça-feira nos EUA como "muito cordial".

Sheinbaum publicou na plataforma de redes sociais X uma foto de si mesma sorrindo em sua mesa, acrescentando que ela e Trump falaram sobre as "boas relações que teremos entre o México e os Estados Unidos".

A publicação não entrou em detalhes sobre o telefonema.

Questões sobre o relacionamento do México com seu vizinho do norte como comércio, imigração e segurança, tiveram um papel importante na eleição que levará o ex-presidente de volta à Casa Branca em janeiro.

Mais cedo nesta quinta-feira, Sheinbaum disse que espera discutir com Trump "todas as questões da agenda bilateral".

Sheinbaum enviou uma carta de congratulações a Trump na quarta-feira e prometeu repetidamente que manterá bons laços com os Estados Unidos, principal parceiro comercial do México.

Sheinbaum, que morou por vários anos na Califórnia como estudante universitária, fala inglês fluentemente.

(Reportagem de David Alire Garcia e Raúl Cortés Fernández)