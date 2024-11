Powell destaca abordagem cuidadosa e paciente após Fed reduzir juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual nesta quinta-feira, com formuladores de política monetária destacando um mercado de trabalho que, de modo geral, se flexibilizou, enquanto a inflação continua a se aproximar da meta de 2% do banco central dos Estados Unidos.

"Essa nova recalibração da orientação de nossa política monetária ajudará a manter a força da economia e do mercado de trabalho, e continuará a permitir um maior progresso na inflação à medida que nos aproximamos de uma orientação mais neutra ao longo do tempo", disse o chair do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa após a instituição reduzir sua taxa de juros de referência overnight para a faixa de 4,50% a 4,75%.

"Acreditamos que a economia e nossa política monetária estão em uma posição muito boa, muito boa."

Ao mesmo tempo, Powell deu pouca orientação sobre a rapidez e a distância com que o Fed reduzirá os juros daqui para frente. Ele destacou que, embora as projeções "básicas" de setembro para mover a taxa de juros gradualmente em direção ao nível neutro, em que a atividade econômica não é estimulada nem restringida, ainda sejam válidas, o ritmo exato dos cortes e o destino final dependerão dos dados que chegarem.

"Estamos tentando nos orientar entre o risco de agir muito rapidamente e talvez prejudicar nosso progresso em relação à inflação ou agir muito lentamente e permitir que o mercado de trabalho se enfraqueça demais", disse ele. "Acreditamos que a maneira correta de encontrar o ponto neutro, se preferir, é com cuidado e paciência."

Powell falou logo após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed ter emitido sua decisão unânime de reduzir os juros.

A declaração de política monetária do Fed destacou que os riscos para o mercado de trabalho e a inflação estão "mais ou menos equilibrados", repetindo a linguagem do comunicado divulgado após a reunião de setembro.

O novo comunicado também alterou ligeiramente a referência à inflação, dizendo que as pressões sobre os preços haviam "progredido" em direção à meta do Fed, em vez da linguagem anterior de que haviam "progredido ainda mais".

O núcleo do índice PCE de inflação ao consumidor que exclui alimentos e itens de energia e é um indicador importante da inflação mudou pouco nos últimos três meses, registrando uma taxa anual de aproximadamente 2,6% em setembro.

Powell disse que a mudança de linguagem não teve a intenção de sinalizar que a inflação está estável. O Fed, disse ele, sempre esperou que o progresso fosse instável, e os formuladores de política monetária ganharam confiança de que a inflação está em um caminho sustentável para a meta de 2%.

Questionado sobre como o Fed pode reagir às políticas esperadas do presidente republicano eleito Donald Trump, quando ele retornar ao poder em janeiro, Powell se recusou a especular, dizendo que o Fed seguiria seu processo habitual de modelagem dos possíveis efeitos assim que as políticas tomassem forma.

Trump, que derrotou a vice-presidente democrata Kamala Harris na eleição presidencial de terça-feira, fez uma campanha com promessas que vão desde tarifas pesadas sobre as importações até a repressão à imigração, o que pode ter um impacto amplo e imprevisível sobre o cenário econômico que o Fed enfrentará nos próximos meses, à medida que autoridades tentam manter a inflação contida e próxima da meta do banco central.

Powell foi indicado por Trump em seu primeiro mandato para chefiar o banco central e depois entrou em conflito com o então presidente sobre a política de juros em 2018 e 2019.

Questionado nesta quinta-feira se ele renunciaria ao cargo se fosse solicitado, Powell foi direto.

"Não", afirmou.