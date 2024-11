Policiais de MG entram por engano no Complexo de Israel e são baleados

Três agentes da Polícia Penal de Minas Gerais foram baleados nesta quinta-feira (7) após entrarem por engano na comunidade da Cidade Alta, que integra o Complexo de Israel, região dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro, liderada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, na zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Agentes mineiros estavam no Rio atuando na transferência de dois presos para o presídio de Benfica. Durante o percurso, os policiais entraram na região dominada pelo TCP e travaram confronto com os criminosos, segundo informações repassadas pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro.

Policiais mineiros foram socorridos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Eles tiveram ferimentos leves, de acordo com a PCRJ. Os dois presos que eram transferidos no momento do confronto não foram baleados.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio lamentou o ocorrido por meio de nota. O órgão afirmou que já entrou em contato com as autoridades de Minas Gerais para reportar o caso e ressaltou que tem "prestado toda a assistência necessária aos colegas mineiros".

Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pelo 38º DP (Penha).

Região dominada pelo TCP

O Complexo de Israel compreende as comunidades de Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau. A área é dominado por traficantes do Terceiro Comando Puro. O líder Peixão é considerado foragido da Justiça, com nove mandados de prisão em aberto por diversos crimes, como tráfico, homicídio e ocultação de cadáver.

No mês passado, as autoridades do Rio fizeram uma operação no Complexo de Israel. Na ocasião, integrantes da facção criminosa foram presos, mas Peixão conseguiu fugir. A polícia também localizou a mansão em que o criminoso morava, com direito a um lago artificial.