PetroReconcavo faz parceria com Ultra, Shell e Porto de Pecém para novas rotas de petróleo

SÃO PAULO (Reuters) - A PetroReconcavo informou nesta quinta-feira que assinou memorandos de entendimento com Ultracargo, Shell e Porto de Pecém para desenvolver projetos de escoamento, armazenamento e comercialização do petróleo produzido pela companhia.

Segundo a petrolífera, esses acordos representam "importante passo no plano de resiliência operacional", com projetos que poderão possibilitar o acesso da PetroReconcavo a "novos mercados, 'players' e condições de negociação".

No acordo com a Ultracargo, do grupo Ultrapar, estudos técnicos serão realizados para a logística de escoamento e armazenagem do petróleo produzido pela PetroReconcavo através dos portos de Aratu (BA) e Suape (PE).

Já a parceria com a Shell prevê cooperação técnica para o desenvolvimento de um plano logístico para desenvolver o mercado do petróleo extraído pela PetroReconcavo na Bahia e no Rio Grande do Norte.

Com o complexo portuário do Pecém, será avaliada a viabilidade do escoamento para o porto cearense de petróleo bruto tirado no Ativo Potiguar. O memorando prevê a busca por uma solução de curto prazo, com logística temporária via modal aquaviário, bem como uma estratégia definitiva, com disponibilização pela Dislub Equador de tancagem para armazenamento e conexão a infraestrutura portuária do Pecém.

(Por Letícia Fucuchima)