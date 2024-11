Países em desenvolvimento enfrentam lacuna multibilionária para adaptação climática, diz relatório da ONU

Por Simon Jessop

LONDRES (Reuters) - O montante de financiamento fornecido aos países em desenvolvimento para ajudá-los a se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas está muito aquém dos 359 bilhões de dólares necessários por ano, mesmo após o maior aumento anual já registrado, mostrou um relatório da ONU nesta quinta-feira.

O financiamento do mundo desenvolvido atingiu 28 bilhões de dólares em 2022, após um aumento de 6 bilhões de dólares, o maior valor em um ano desde o acordo de Paris da ONU em 2015 para tentar limitar os impactos do aquecimento global, segundo o relatório anual do Programa da ONU para o Meio Ambiente.

Os países estão se preparando para se reunir no Azerbaijão na COP29, entre 11 e 22 de novembro, para a próxima rodada de negociações sobre o clima, em um ano marcado por condições extremas agravadas pelas mudanças climáticas, incluindo enchentes em Bangladesh e secas no Brasil.

A quantidade de dinheiro que os países mais ricos aceitam enviar aos em desenvolvimento para ajudá-los a lidar com a situação deve ser o ponto central das negociações em Baku.

"As mudanças climáticas já estão devastando comunidades em todo o mundo, especialmente as mais pobres e vulneráveis. Tempestades violentas estão destruindo casas, incêndios florestais estão acabando com as florestas e a degradação da terra e a seca estão degradando as paisagens", disse a diretora executiva do Pnuma, Inger Andersen, em um comunicado.

"Sem ações, essa é uma prévia do que nosso futuro nos reserva e por que simplesmente não há desculpa para o mundo não levar a sério a adaptação, agora."

O financiamento da adaptação abrange atividades que incluem a construção de defesas contra inundações e o aumento do nível do mar, o plantio de árvores em áreas urbanas para proteção contra o calor extremo e a garantia de que a infraestrutura possa resistir a furacões.

Além do financiamento, os países precisam de orientação sobre como usá-lo.

Embora 171 países tenham uma política, estratégia ou plano em vigor, a qualidade varia, e um pequeno número de Estados frágeis ou afetados por conflitos não tem nenhum, disse o relatório.

No mês passado, um relatório separado da ONU apontou que o mundo caminha para exceder sua meta de limitar o aquecimento a 1,5 grau Celsius acima da média pré-industrial até 2050 e se dirige para um aquecimento de 2,6 a 3,1 graus Celsius.

(Reportagem adicional de Gloria Dickie)