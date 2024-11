Pagamento por aproximação soma R$ 376 bi no 3º tri e cresce 46,5% em 1 ano, diz Abecs

O pagamento por aproximação utilizando cartões chegou a R$ 376 bilhões em volume financeiro no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 46,5% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

O maior crescimento foi no crédito, com alta de 50%, seguido pelo débito, com crescimento de 49,1%. A aproximação respondeu por 65% das compras presenciais com cartões no período, contra 52,3% um ano antes.

"Existem ainda alguns cartões físicos no mercado que não têm a funcionalidade da aproximação. Imagino que se tivéssemos a informação dos cartões que têm a funcionalidade mas não são acionados, esse número poderia ser ainda maior", disse o presidente da Abecs, Giancarlo Greco, em coletiva de imprensa para tratar dos números do setor no terceiro trimestre deste ano.

Os dados da entidade mostram que a maior parte das compras por aproximação, 73%, ainda usam o plástico. Esse meio, no entanto, perdeu 8 pontos porcentuais de participação em um ano. Essa participação migrou para o telefone celular quase que integralmente. De 26% dos pagamentos por aproximação, os dispositivos passaram a responder por 32% do total.

A Abecs também informou que as compras não presenciais com cartões subiram 15,8% em um ano, para R$ 246 bilhões.