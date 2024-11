Nippon Steel busca fechar acordo com US Steel antes que Trump retorne à Casa Branca

Por Katya Golubkova e Yuka Obayashi

TÓQUIO (Reuters) - A Nippon Steel espera fechar acordo de 15 bilhões de dólares para comprar a US Steel até o final do ano, antes que Donald Trump volte para a Casa Branca em janeiro, disse o vice-presidente do grupo japonês, Takahiro Mori.

A Nippon Steel, maior siderúrgica do Japão e a quarta maior do mundo, fechou acordo para comprar a US Steel em dezembro, mas enfrentou oposição de um poderoso sindicato, bem como de Trump e do presidente dos EUA, Joe Biden, entre outros.

Antes da eleição de 5 de novembro que lhe deu a vitória, Trump prometeu bloquear o acordo se fosse reeleito.

"Acreditamos que podemos fechar o acordo com a US Steel até o final do ano sob a atual administração dos EUA", disse Mori, que também é o principal negociador do acordo, a repórteres nesta quinta-feira.

O Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) estendeu sua revisão do acordo até o final de dezembro. Mori disse nesta quinta-feira que as revisões do CFIUS e das autoridades antitruste estavam procedendo 'solenemente'.

"Agora que a eleição nos EUA acabou e estamos em condições de ter uma discussão adequada, não há razão para adiar mais o processo de revisão", acrescentou Mori.

Para obter a aprovação, a Nippon Steel fez promessas de garantia social e investimento à US Steel e ao sindicato United Steelworkers, e prometeu vender uma participação na joint venture de uma siderúrgica dos EUA se tiver sucesso na compra.

"Os Estados Unidos são essenciais para o nosso crescimento contínuo, pois são o maior mercado mundial de aço de alta qualidade e um mercado em crescimento com pouco risco para a China", disse Mori.

Com a US Steel, a Nippon Steel pretende aumentar sua capacidade global de produção de aço de 65 milhões para 85 milhões de toneladas por ano. O ativo também é essencial para sua meta de ter mais de 100 milhões de toneladas de capacidade de produção em longo prazo.

Mori, que fez inúmeras visitas aos EUA em busca de aprovação para o acordo, acredita que a aquisição está alinhada com o objetivo de Trump de atrair investimentos, acrescentando que sua empresa precisa construir laços estreitos com o novo governo.

No início deste ano, a Nippon Steel contratou o ex-secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo, que atuou na primeira presidência de Trump, de 2017 a 2021, como consultor para ajudar no lobby para o acordo.

Na quinta-feira, a Nippon Steel revisou sua previsão de lucro líquido anual para 310 bilhões de ienes (2 bilhões de dólares), ante uma previsão anterior de 340 bilhões de ienes, devido a perdas de estoque em razão dos baixos preços das matérias-primas e à fraca demanda doméstica.

Mesmo com a revisão da previsão da Nippon Steel para o ano fiscal que termina em março, ela espera manter sua meta de dividendos para o ano inteiro em 160 ienes por ação.

Seu lucro líquido no período de seis meses encerrado em 30 de setembro caiu 19%, para 243,4 bilhões de ienes, na comparação anual.