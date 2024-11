Minério de ferro se recupera com vitória de Trump reacendendo esperanças de estímulo da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quinta-feira, com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA aumentando as esperanças de que a China, principal mercado consumidor do minério, revele medidas de estímulo mais fortes para compensar qualquer impacto de uma guerra comercial potencialmente mais ampla.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,11%, a 799,5 iuanes (111,56 dólares) a tonelada, o maior valor desde 16 de outubro.

O contrato de referência de dezembro do minério de ferro na Bolsa de Cingapura subiu 1,84%, para 105,85 dólares a tonelada.

O retorno de Trump à Casa Branca gerou preocupações sobre uma guerra comercial mais ampla que poderia atingir o consumo de metais, com o complexo de metais registrando amplas perdas na quarta-feira.

O presidente eleito também ameaçou impor uma tarifa geral de 60% sobre as importações de produtos chineses para impulsionar a produção dos EUA.

O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China se reunirá de 4 a 8 de novembro, com os investidores concentrados nas orientações das tão esperadas medidas de estímulo fiscal.

A China continuará a implementar uma política monetária de suporte para ajudar a promover uma recuperação econômica sustentada, disse Pan Gongsheng, presidente do banco central chinês, em comentários publicados na quinta-feira.

As importações de minério de ferro da China em outubro aumentaram 4,48% em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais, já que as margens das siderúrgicas melhoraram, graças ao pacote de estímulo econômico maciço de Pequim, que estimulou mais compras.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)