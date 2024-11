Incêndios florestais obrigam milhares a sair de casa na Califórnia

Milhares de pessoas estão sob ordens de retirada no sul da Califórnia devido aos incêndios florestais que avançam rapidamente e destroem casas, disseram as autoridades, com o Serviço Nacional de Meteorologia emitindo um alerta de bandeira vermelha que descrevia a situação como "particularmente perigosa".

Um vídeo gravado por uma testemunha mostrou moradores com dificuldade para sair de suas casas na cidade de Camarillo, enquanto uma fumaça espessa cobria o céu. As imagens também mostravam casas e carros completamente envoltos em chamas.

O incêndio florestal se espalhou por cerca de 5.700 hectares, com pelo menos 800 bombeiros designados para lidar com ele, informou o Corpo de Bombeiros do condado de Ventura, localizado a noroeste de Los Angeles.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e várias estruturas foram danificadas ou destruídas pelo incêndio em Ventura, informou o Corpo de Bombeiros na quarta-feira.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o incêndio florestal provocou ordens de evacuação para mais de 10 mil pessoas e ameaçava 3.500 estruturas.

As escolas de Ventura foram fechadas até sexta-feira devido aos incêndios, de acordo com o escritório de educação do condado.

O incêndio aumentou de tamanho na quarta-feira depois que ventos fortes entraram em contato com ar muito seco.

Os Estados Unidos estão vivenciando um forte ano de incêndios florestais, com 8,1 milhões de acres queimados até o momento, em comparação com uma média anual completa de cerca de 7 milhões de acres na última década, de acordo com dados do National Interagency Fire Center.

*Reportagem de David Swanson, em Santa Paula, e Kanishka Singh, em Washington