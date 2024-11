Milei, da Argentina, se reunirá com Trump na próxima semana nos EUA

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, vai se reunir com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana nos EUA, disse um porta-voz do governo nesta quinta-feira.

A reunião com Trump ocorrerá em Mar-a-Lago, o clube privado do novo líder americano no sul da Flórida, de acordo com o porta-voz.

Desde a sua eleição no final do ano passado, Milei tem buscado laços estreitos com os Estados Unidos e, desde a eleição americana de terça-feira, tem enfatizado seu apoio a Trump com uma exibição de fogos de artifício e publicações nas mídias sociais.

A mesma fonte do governo disse que Milei também se reunirá com o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e proprietário da plataforma de mídia social X, que também é um grande apoiador de Trump.

Uma reunião da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) está programada para ocorrer de 14 a 16 de novembro em Mar-a-Lago.

(Reportagem de Walter Bianchi)