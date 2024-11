Mário Frias é internado em Brasília com quadro de trombose arterial

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) foi internado na noite desta quarta-feira, 6, com quadro de trombose arterial na perna esquerda. O parlamentar está no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, e apresenta estado de saúde estável. Mário Frias deve ficar em observação nos próximos dias, segundo informação divulgada pela equipe do parlamentar em rede social.

Na nota, a assessoria do deputado agradeceu as mensagens, energias positivas e orações. "Informamos que o estado de saúde do deputado Mário Frias é estável, e ele permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico. Agradecemos a atenção e o acompanhamento do dr. Rafael Silva Cortes, que tem sido responsável pelo cuidado cardiológico do deputado desde o início de seu tratamento. Agradecemos também todas as mensagens, energias positivas e orações enviadas ao nosso guerreiro", escreveu a equipe no Instagram.

Em entrevista à CNN Brasil, o deputado afirmou que a condição médica é antiga e que ele já estava em tratamento. Segundo o parlamentar, se o quadro não se reverter por completo até sexta-feira, 8, precisará fazer cateterismo para desobstruir o trombo.

O Hospital Santa Lúcia Sul foi procurado pelo Estadão, mas não respondeu até a publicação deste texto.