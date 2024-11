Mal na Champions, PSG tenta virar a chave contra o Angers no Francês

Com duas derrotas e um empate em quatro jogos, o Paris Saint-Germain vive uma tragédia na Liga dos Campeões, mas lidera o Campeonato Francês e, no próximo sábado (9), terá que virar a chave em sua visita ao Angers, pela 11ª rodada.

Ocupando a 25ª posição entre 36 equipes na Champions, antes de viajar a Munique para enfrentar o Bayern pela 5ª rodada, o PSG pelo menos mantém sua superioridade na Ligue 1, com seis pontos de vantagem sobre os principais perseguidores, Olympique de Marselha (2º) e Monaco (3º).

Na última quarta-feira, na derrota para o Atlético de Madrid (2 a 1) com gol sofrido nos acréscimos, o time teve bons números: 71% de posse de bola, 800 passes certos e 22 finalizações, sendo nove na direção do gol.

"É muito bonito ver o jogo de posse, as triangulações e a coletividade, mas o que te faz vencer um jogo é a precisão", ressaltou o técnico do Atlético, Diego Simeone.

O PSG, que sempre passou da primeira fase da Champions desde que foi comprado pelo fundo catari QSI, em 2011, se mostra uma equipe sem confiança nesta temporada, sem força ofensiva e vulnerável na defesa.

"Conseguimos 20 oportunidades claras para marcar e o adversário chega e faz. Toda vez é a mesma dinâmica", reconheceu o técnico do time francês, Luis Enrique.

As críticas sobre o treinador espanhol aumentaram, principalmente pela insistência em jogar com um 'falso 9', enquanto os cruzamentos na área (26 contra o Atlético de Madrid) não encontram um finalizador e não há jogadores posicionados para aproveitar os rebotes.

Contra o Atlético, o titular no comando do ataque foi Marco Asensio, que depois deu lugar a Kang-In Lee. Ambos tiveram atuações apagadas na partida, e Randal Kolo Muani, único atacante de ofício disponível, entrou a poucos minutos do fim.

"É a Liga dos Campeões, sou fiel às minhas ideias. No dia em que eu fracassar completamente no futebol, farei isso com as minhas ideias, não com as de um jornalista ou de outro treinador", respondeu Luis Enrique de forma veemente na coletiva pós-jogo.

Além do jogo entre Angers e PSG, o fim de semana do Campeonato Francês terá a volta do clássico Lyon x Saint-Etienne, no domingo. Por sua vez, o Olympique de Marselha abre a rodada na sexta-feira recebendo o Auxerre (10º), e o Monaco joga no sábado na casa do Strasbourg (9º).

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Olympique de Marselha - Auxerre

- Sábado:

(13h00) Strasbourg - Monaco

(15h00) Lens - Nantes

(17h00) Angers - PSG

- Domingo:

(11h00) Nice - Lille

(13h00) Rennes - Toulouse

Montpellier - Brest

Le Havre - Reims

(16h45) Lyon - Saint-Etienne

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 26 10 8 2 0 29 8 21

2. Olympique de Marselha 20 10 6 2 2 23 12 11

3. Monaco 20 10 6 2 2 15 7 8

4. Lille 18 10 5 3 2 16 9 7

5. Nice 16 10 4 4 2 19 9 10

6. Lyon 15 10 4 3 3 17 15 2

7. Lens 14 10 3 5 2 9 7 2

8. Reims 14 10 4 2 4 16 15 1

9. Strasbourg 13 10 3 4 3 19 19 0

10. Auxerre 13 10 4 1 5 17 18 -1

11. Brest 13 10 4 1 5 13 16 -3

12. Toulouse 12 10 3 3 4 11 11 0

13. Rennes 11 10 3 2 5 13 16 -3

14. Nantes 10 10 2 4 4 12 14 -2

15. Angers 10 10 2 4 4 11 16 -5

16. Saint-Etienne 10 10 3 1 6 10 24 -14

17. Le Havre 9 10 3 0 7 8 20 -12

18. Montpellier 4 10 1 1 8 8 30 -22

eba/bnl/pm/dr/cb/am

© Agence France-Presse