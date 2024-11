Se houver cortes em direitos, 'não tenho como ficar no governo', diz Lupi

O ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT) disse que não tem como ficar no governo se houver cortes em direitos da Previdência. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo. O presidente Lula está em reunião ministerial nesta quinta-feira (7) para tratar de cortes de gastos.

O que disse Lupi

Lupi disse que cortes devem sair de "quem tem muito". Para ele, os cortes devem mirar os grandes devedores, a sonegação e as isenções indevidas. Ao comentar possíveis cortes na Previdência, ele disse que, se acontecerem, "não tenho como ficar no governo".

Como vai pegar a Previdência? A média salarial das pessoas é R$ 1.860. Vou fazer o que com isso? Tirar direito adquirido? Não conte comigo. Vou baixar o salário? Não conte comigo. Vou deixar de ter ganho real (no salário mínimo)? Não conte comigo. Se isso acontecer, não tenho como ficar no governo.

Carlos Lupi, ministro da Previdência

Ministro disse que está olhando para irregularidades em benefícios. Na entrevista, ele afirmou ainda que não acredita que o Congresso vá tirar direitos dos aposentados e que o foco do ministério tem sido o combate às irregularidades.

Estamos fazendo uma economia grande conferindo gente que não tem mais direito à licença por doença. Se um cara teve uma doença e se curou, como continua tendo licença? O grande desafio da Previdência é que mais da metade dos nossos pedidos são de auxílio-doença. O Brasil está doente assim?

Carlos Lupi, ministro da Previdência

Entenda

Lupi já havia dito que "não tem o que cortar" nos gastos da pasta. Na terça-feira (5), Lupi disse que o Ministério da Previdência "não tem o que cortar, porque são despesas obrigatórias, constitucionais e previstas no Orçamento". "Jamais um governo com esse cunho social iria tirar direito de quem tem direito. Discussão não passa por corte de direitos", afirmou.

Ele também disse ser contra mudanças no salário-mínimo. "Pessoalmente sou contra, e tenho certeza de que o presidente Lula também", disse. Segundo Lupi, "a discussão está na eficácia da administração pública, dar direito a quem tem direito, mas não deixar quem não tem direito e erradamente conseguiu permanecer com esse direito".

Corte de gastos

Lula discute cortes nesta quinta-feira (7). O presidente Luiz Ignácio Lula da Silva está em reunião ministerial na manhã de hoje para tratar de cortes de gastos no governo.

Medidas vão considerar impacto político, disse Haddad. Na quarta-feira (6), o ministro Fernando Haddad disse que as medidas incluídas no pacote de gastos foram avaliadas não apenas com base no impacto fiscal, mas considerando inclusive uma análise de custo-benefício político. "Não adianta nada você anunciar uma coisa que não tem aderência", ressaltou.

"Tudo está sendo avaliado do ponto de vista de impacto e muitas vezes a questão é assim: esse é um valor muito pequeno para justificar um embate tão grande. Ou isso aqui é o contrário é um embate pequeno e vai gerar um resultado mais importante", disse o ministro.