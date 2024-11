Leilão de ponte São Borja, entre Brasil e Argentina, fica para janeiro

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério dos Transportes agora prevê que o leilão da ponte internacional de São Borja (RS) ocorrerá em 7 de janeiro, no primeiro certame do atual ciclo de concessões a envolver uma estrutura semelhante na fronteira entre o Brasil e Argentina.

O critério de escolha do vencedor é pelo maior valor de outorga com um mínimo de 40,8 milhões de dólares.

O projeto tem cerca de 16 quilômetros e o edital publicado na quarta-feira prevê investimentos em melhorias da ordem de 31,5 milhões de dólares, num total de 99 milhões de dólares, incluindo custos de manutenção, até o final do contrato de 25 anos.

Segundo o ministério, cerca de 23% das operações comerciais entre Brasil e Argentina dependem da ligação entre São Borja e a cidade argentina de Santo Tomé.

O vencedor do leilão terá que fazer manutenção tanto do trecho brasileiro quanto do argentino. Entre as obras a serem executadas estão a construção de faixas de acesso, uma nova área para veículos apreendidos, pátio para caminhões e instalação de um novo sistema de iluminação.

A expectativa do governo federal era que o leilão da ponte ocorresse em meados de dezembro, em meio a um pacote envolvendo outros quatro certames rodoviários.

(Por Alberto Alerigi Jr.)