Lazio vence Porto (2-1) e assume liderança isolada da Liga Europa

A Lazio venceu o Porto por 2 a 1 nesta quinta-feira (7), em Roma, e se isolou na liderança da Liga Europa como única equipe com 100% de aproveitamento depois de quatro rodadas.

O time italiano abriu o placar pouco antes do intervalo com o zagueiro Alessio Romagnoli (45'+5), mas os portugueses empataram no segundo tempo com o volante Stephen Eustaquio (66').

Nos acréscimos, o atacante espanhol Pedro decretou a vitória da Lazio (90'+2), que lidera a fase de liga com 12 pontos, dois a mais que cinco equipes que somam três vitórias e um empate: Ajax (2º), Galatasaray (3º), Eintracht Frankfurt (4º), Anderlecht (5º) e Athletic Bilbao (6º).

Por sua vez, o Manchester United aliviou sua situação. Depois de empatar os três primeiros jogos, o time inglês conseguiu sua primeira vitória ao bater o PAOK por 2 a 0 em Old Trafford, com dois gols do marfinense Amad Diallo.

- Goleada do Chelsea na Conference -

A goleada da noite nas copas Europeias coube ao Chelsea, que não perdoou o Noah da Armênia com um 8 a 0 em Stamford Bridge, pela Liga Conferência.

O festival de gols dos 'Blues' foi comandado pelo português João Félix e pelo francês Christopher Nkunku, que marcaram duas vezes cada.

Com três vitórias em três jogos e um amplo saldo de gols (+13), o Chelsea lidera a classificação da Conference com os mesmos 9 pontos de outras cinco equipes que também têm campanhas perfeitas até aqui: Legia Varsóvia (2º), Jagiellonia (3º), Rapid Viena (4º), Vitória de Guimarães (5º) e Heidenheim (6º).

