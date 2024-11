Irã diz que eleições nos EUA são oportunidade para rever "abordagens erradas"

DUBAI (Reuters) - As eleições nos Estados Unidos são uma oportunidade para rever as "abordagens erradas" do governo norte-americano, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, nesta quinta-feira, de acordo com a mídia estatal, depois que Donald Trump ganhou a Presidência dos EUA na quarta-feira.

O retorno de Trump à Casa Branca pode significar uma aplicação mais rígida das sanções dos EUA contra o setor de petróleo do Irã, que ele iniciou em 2018 após sair de um pacto nuclear entre Teerã e potências globais.

"Tivemos experiências amargas com as políticas e abordagens anteriores de vários governos dos EUA. As eleições são uma oportunidade de rever as abordagens erradas do passado", disse Baghaei.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse em setembro que Teerã está pronto para encerrar seu impasse nuclear com o Ocidente, que o acusa de buscar capacidade para desenvolver armas nucleares. O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos.

O atual presidente dos EUA, Joe Biden, que passará o cargo a Trump em janeiro, tentou reavivar o acordo nuclear com o Irã em negociações, mas não conseguiu chegar a um novo acordo. Trump não deixou claro se poderia reabrir a questão.

"O que é importante para o Irã será como avaliaremos as ações do governo dos EUA", acrescentou Baghaei.

(Reportagem Redação Dubai)