Índices da China sobem após expectativa de estímulo superar preocupações com Trump

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionados pelo otimismo dos investidores em relação a possíveis medidas de estímulo no país asiático, o que superou as preocupações com o agravamento das tensões comerciais em uma segunda Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos.

O índice CSI300 subiu 3,02%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 2,57%.

O foco dos investidores agora está voltado para a reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, que termina na sexta-feira. Qualquer surpresa sobre estímulos no encontro provavelmente ajudará a elevar o sentimento do mercado em relação às ações chinesas.

"Acho que é muito provável que vejamos um estímulo fiscal e monetário significativamente maior por parte de Pequim, o que poderia compensar alguns dos obstáculos comerciais", disse David Chao, estrategista de mercado global para a Ásia-Pacífico (exceto Japão) da Invesco.

As ações relacionadas ao consumo e os papéis do setor financeiro lideraram os ganhos na China, com altas de 5,7% e 4,7%, respectivamente, já que os participantes do mercado esperam mais medidas de estímulo.

Isso ajudou a compensar algumas das preocupações sobre o que um segundo governo de Trump significará para a economia da China. A ameaça do republicano de impor tarifas de 60% sobre as importações de produtos chineses representa grandes riscos de crescimento para a segunda maior economia do mundo.

A China continuará implementando uma política monetária de suporte para ajudar a promover uma recuperação econômica sustentada, disse Pan Gongsheng, presidente do banco central do país, em comentários nesta quinta-feira.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, que é mais indicativo do sentimento dos investidores estrangeiros, subiu 2,02%, recuperando algumas perdas do dia anterior.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,25%, a 39.381 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,02%, a 20.953 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 2,57%, a 3.470 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 3,02%, a 4.145 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,04%, a 2.564 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,82%, a 23.408 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,96%, a 3.673 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,33%, a 8.226 pontos.

(Por redação de Xangai)