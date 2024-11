Ibovespa reverte ganhos e toca mínimas do dia com ruídos sobre pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa renovou mínimas da sessão na tarde desta quinta-feira, revertendo os ganhos da primeira etapa do dia, conforme permanece sensível a expectativas relacionadas a um aguardado pacote fiscal prometido pela equipe econômica do governo.

Às 15h35, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, recuava 0,48%, a 129.715,08 pontos, após marcar 131.319,41 pontos na máxima e chegar a 129.406,39 pontos na mínima do dia até o momento.

O volume financeiro somava 16,4 bilhões de reais.

A piora na bolsa paulista acompanhou a deterioração no mercado de câmbio, onde o dólar acelerou a alta ante o real, bem como nas taxas dos contratos de DI, com alguns vencimentos registrando máximas da sessão.

De acordo com uma reportagem da CNN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai analisar duas propostas de corte de gastos: uma de 15 bilhões de reais, que atingiria pastas como Saúde e Transporte, e outra em torno de 10 bilhões de reais.

"Essa notícia desanimou o mercado...que espera um corte de gastos bem superior", afirmou o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, acrescentando que as expectativas estão na faixa de 30 bilhões a 50 bilhões de reais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na noite de quarta-feira que o governo teria nesta quinta-feira uma reunião para fechar o pacote de medidas fiscais, ressaltando que ainda havia dois "detalhes" a serem discutidos.

Haddad, que sinalizou na segunda-feira a possibilidade de que as medidas fossem anunciadas nesta semana, está com viagem prevista para São Paulo no começo da noite desta quinta-feira.

Na véspera, o Banco Central acelerou o ritmo de aperto monetário ao elevar a Selic em 0,50 ponto percentual, a 11,25% ao ano, defendendo que o governo adote medidas fiscais estruturais que gerem impactos para a política monetária.

O penúltimo pregão da semana também é marcado pela repercussão de uma bateria de resultados corporativos, com Petz e Totvs entre os destaques negativos após divulgarem seus números na véspera, depois do fechamento do pregão.

Vale era um contrapeso positivo relevante, em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, assim como Petrobras, favorecida pela melhora dos preços do petróleo no exterior antes do balanço no final do dia.

Investidores ainda aguardam decisão de política monetária nos Estados Unidos, prevista para as 16h (horário de Brasília).

(Por Paula Arend Laier)