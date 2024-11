Havana segue às escuras após furacão enquanto Cuba restaura energia aos poucos

Por Dave Sherwood e Nelson Acosta

ARTEMISA, CUBA (Reuters) - Autoridades de Cuba disseram nesta quinta-feira que começaram a restabelecer a energia elétrica no lado leste da ilha, um dia depois de o furacão Rafael derrubar a rede do país, deixando dez milhões de pessoas no escuro. A rede caiu na quarta-feira, depois que a tempestade atravessou Cuba com ventos de até 185 quilômetros por hora, danificando casas, derrubando árvores e postes telefônicos. O furacão se dirigiu ao Golfo do México e não é mais uma ameaça a qualquer região de terra, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, que tem sede em Miami. O furacão Rafael foi o mais recente problema enfrentado pela precária rede elétrica da ilha comunista. O sistema já havia caído várias vezes há duas semanas, deixando muitos habitantes sem eletricidade por dias, o que causou protestos. O Ministério das Minas e Energia disse nesta quinta-feira que está restaurando a eletricidade em regiões do centro e do leste de Cuba, mas alertou que o processo será mais lento em outras regiões da ilha, que foram atingidas de forma mais dura pela tempestade. Havana, capital do país e cidade que tem 2 milhões de habitantes, continua sem energia elétrica nesta quinta-feira. Autoridades não disseram quando ela voltará. As obsoletas usinas a petróleo do país lutam há décadas para manter as luzes acesas na ilha, mas neste ano o sistema entrou em crise depois que caíram as importações do produto vindo de Venezuela, Rússia e México. (Reportagem de Dave Sherwood)