Fleury tem alta no lucro do 3º tri com receita e margem maiores

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de medicina diagnóstica Fleury anunciou nesta quinta-feira crescimento de 9,5% no lucro líquido do terceiro trimestre sobre um ano antes, no primeiro resultado contábil em base comparável desde o fechamento da compra de ativos do laboratório Hermes Pardini, em maio do ano passado.

A companhia teve lucro líquido de 191 milhões de reais entre julho e o fim de setembro ante expectativa média de analistas de resultado positivo em 188 milhões, segundo dados da Lseg. A margem líquida subiu a 9,7%, de 9,3% um ano antes.

A presidente-executiva do Fleury, Jeane Tsutsui, destacou em entrevista à Reuters o crescimento da empresa em seus quatro principais segmentos - medicina diagnóstica para empresas, consumidores, prestação de serviços e "plataformas de saúde" - além de disciplina em custos e despesas.

"E a gente está com um nível de alavancagem de 1 (vez), que é um nível adequado para o momento de juros elevados", acrescentou. O indicador, medido pela relação entre dívida líquida e Ebitda, foi de 1,2 vez um ano antes.

A receita líquida do Fleury, dono da marca homônima e de outros selos como a+, avançou 5% no período, para 1,96 bilhão de reais.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) cresceu 6,2%, para 537 milhões de reais, com a margem passando de 27,1% para 27,4%, reflexo de cortes de custos e despesas, incluindo redução em pessoal e serviços médicos.

As despesas operacionais do grupo no terceiro trimestre apresentaram uma diluição de 16 pontos-base sobre o percentual da receita em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, recuando de 11,2% em 2023 para 11,1% este ano.

O grupo citou ainda sinergias capturadas pela integração com o Pardini, com a presidente-executiva destacando cronograma que prevê 60% de captura ao final do primeiro ano da operação, 85% ao fim do segundo ano e 95% no encerramento do terceiro ano.

"A gente já cumpriu o primeiro ano, estamos já no primeiro trimestre do segundo ano e estamos em linha com essa curva", afirmou.