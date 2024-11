Filipinos se preparam para passagem de tufão

O governo das Filipinas retirou milhares de pessoas de zonas costeiras devido à aproximação de um tufão potente, informaram as autoridades nesta quinta-feira (7), poucas semanas após uma tempestade tropical deixar 150 mortos no país.

Com rajadas de vento de até 175 km por hora, o tufão Yinxing pode tocar o solo na região norte das Filipinas na tarde de quinta-feira ou na madrugada de sexta-feira, informou a agência meteorológica do país.

Este é o terceiro ciclone em menos de um mês a afetar o arquipélago, depois da passagem da tempestade tropical Trami, que deixou pelo menos 150 mortos, e do supertufão Kong-rey, que não chegou a atingir o território filipino.

Ao menos 17.000 pessoas que moram nas zonas costeiras da província de Cagayan, no extremo norte do país, foram transferidas na quarta-feira para abrigos temporários para evitar possíveis inundações, disse à AFP Rueli Rapsing, que trabalha no serviço de resgate da região.

Ele afirmou que o número deve aumentar porque a operação retirada dos moradores prossegue em vários municípios.

A agência meteorológica nacional alertou que Cagayan, com 1,3 milhão de habitantes, pode ser a província mais afetada pela passagem de Yinxing.

O presidente Ferdinand Marcos determinou alerta máximo para todas as agências governamentais.

