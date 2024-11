Filipinas confiam na aliança com EUA sob comando de Trump em meio a tensões com China, diz embaixador

Por Karen Lema

MANILA (Reuters) - As Filipinas esperam que a política dos Estados Unidos no Indo-Pacífico e o apoio ao seu aliado em meio às tensões no Mar do Sul da China permaneçam estáveis sob o comando de Donald Trump, com impulso da determinação bipartidária em Washington, disse seu embaixador nos EUA nesta quinta-feira.

Tanto os democratas quanto os republicanos priorizam o combate à influência da China, inclusive no Mar do Sul da China, disse Jose Manuel Romualdez, sugerindo que a cooperação militar, os laços econômicos e os compromissos de segurança dos EUA com as Filipinas continuarão.

"É do interesse deles que a região do Indo-Pacífico permaneça livre, pacífica e estável, especialmente considerando a parte econômica, com trilhões de dólares passando pelo Mar do Sul da China", disse Romualdez à Reuters em entrevista.

Os compromissos de segurança entre os EUA e as Filipinas se aprofundaram sob o comando do presidente norte-americano, Joe Biden, e do líder filipino, Ferdinand Marcos Jr., com ambos os líderes interessados em combater o que consideram ações agressivas da China no Mar do Sul da China e perto de Taiwan.

Marcos disse em uma mensagem de cumprimentos após a vitória de Trump: "Tenho esperança de que essa aliança inabalável, testada na guerra e na paz, será uma força do bem que abrirá um caminho de prosperidade e amizade na região e em ambos os lados do Pacífico".

Sob o comando de Marcos, as Filipinas aumentaram de cinco para nove o número de suas bases acessíveis às forças dos EUA, algumas delas voltadas para o Mar do Sul da China, onde a China construiu ilhas artificiais equipadas com pistas de pouso e sistemas de mísseis.

Os EUA propuseram 128 milhões de dólares para melhorias na infraestrutura dessas bases, além de uma promessa de 500 milhões de dólares para as Forças Armadas e a Guarda Costeira das Filipinas.

Romualdez expressou confiança de que esses compromissos, incluindo os exercícios marítimos conjuntos entre os EUA e as Filipinas que começaram no ano passado, continuarão sob o comando de Trump.

"Temos um apoio bipartidário muito forte no Congresso dos EUA, de onde vem o dinheiro. Cada um de nossos amigos do lado republicano demonstrou sua preocupação e forte apoio ao que estamos fazendo agora em relação aos desafios que enfrentamos com a China atualmente", disse Romualdez.

Ele sugeriu que as possíveis mudanças sob Trump seriam "mínimas" e poderiam até ser favoráveis.

No mandato anterior de Trump, os EUA eliminaram quaisquer dúvidas sobre seus compromissos de defesa quando o então secretário de Estado, Mike Pompeo, garantiu a Manila, em 2019, que Washington defenderia seu aliado se fosse atacado no Mar do Sul da China, reforçando o tratado de defesa mútua de 1951.

Pequim reivindica a maior parte do Mar do Sul da China, por onde passam anualmente cerca de 3 trilhões de dólares em comércio marítimo, com a área se tornando um ponto de inflamação das tensões entre a China e os EUA em torno das operações navais. Recentemente, houve confrontos sobre reivindicações territoriais entre a China e as Filipinas, o Vietnã e a Indonésia.