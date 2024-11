Federação de agricultores dos EUA parabeniza Trump e pede nova lei agrícola

São Paulo, 7 - A American Farm Bureau Federation (AFBF), maior organização de produtores rurais dos Estados Unidos, parabenizou Donald Trump e os senadores eleitos pelas vitórias no pleito realizado na terça-feira, 5. Por nota, o presidente da federação, Zippy Duvall, destacou o compromisso de trabalhar com os líderes do país para fortalecer a agricultura e as comunidades rurais, e cobrou uma nova lei agrícola."Agora que o povo norte-americano fez sua escolha, é hora de deixar a política de lado e começar o trabalho para garantir que as famílias em todo o país possam prosperar. Entre os temas mais urgentes nas áreas rurais dos Estados Unidos está a necessidade de uma nova e modernizada Farm Bill (Lei Agrícola)", disse Duvall, destacando que o atraso de dois anos na formulação e aprovação de uma nova lei agrícola é inaceitável.O presidente da AFBF também ressaltou que a nova administração precisa lidar com "os aumentos iminentes de impostos, que prejudicariam muitos agricultores e pecuaristas americanos quando somados à inflação, aos altos custos de insumos e à instabilidade do mercado", disse ele. Além disso, a escassez de mão de obra e os custos crescentes seriam outros problemas enfrentados.