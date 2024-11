Exportações da China superam expectativas após fábricas se anteciparem à ameaça de tarifas de Trump

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - As exportações da China cresceram no ritmo mais rápido em mais de dois anos em outubro, uma vez que as fábricas apressaram o envio de estoques para os principais mercados, antecipando novas tarifas dos Estados Unidos e da União Europeia à medida que a ameaça de uma guerra comercial em duas frentes se torna mais forte.

A ampla vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA colocou em foco sua promessa de campanha de impor tarifas superiores a 60% sobre as importações chinesas e provavelmente estimulará uma mudança nos estoques do principal mercado de exportação da China.

A ameaça de tarifas de Trump está abalando os proprietários e funcionários das fábricas chinesas, com cerca de 500 bilhões de dólares em remessas anuais em jogo, enquanto se intensificaram as tensões comerciais com a União Europeia, que no ano passado recebeu 466 bilhões de dólares em produtos chineses.

O impulso das exportações tem sido um ponto positivo para uma economia em dificuldades, uma vez que a confiança das famílias e das empresas foi prejudicada por uma prolongada crise de dívida no mercado imobiliário.

Os embarques da segunda maior economia do mundo cresceram 12,7% no mês passado em relação ao ano anterior, segundo dados da alfândega divulgados nesta quinta-feira, superando a previsão de aumento de 5,2% em uma pesquisa da Reuters com economistas e a alta de 2,4% em setembro.

As importações caíram 2,3%, em comparação com as expectativas de uma queda de 1,5%, tornando-se negativas pela primeira vez em quatro meses.

O superávit comercial da China aumentou para 95,27 bilhões de dólares no mês passado, em comparação com 81,71 bilhões de dólares em setembro.

"Podemos prever uma grande quantidade de antecipação no quarto trimestre, antes que a pressão comece em 2025", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

"Acho que isso se deve principalmente a Trump. A ameaça está se tornando mais real."

As exportações da China para os EUA aumentaram 8,1% no mês passado em dado anual, enquanto os embarques para a Europa cresceram 12,7% no mesmo período.

"Esperamos que os embarques continuem fortes nos próximos meses", disse Zichun Huang, economista da China na Capital Economics, em uma nota. "Qualquer possível impacto das tarifas de Trump pode não se materializar até o segundo semestre do próximo ano."

"O retorno de Trump poderia criar um impulso de curto prazo para as exportações chinesas, já que os importadores dos EUA aumentam suas compras para se antecipar às tarifas", acrescentou.

Entre as principais exportações da China para os Estados Unidos no ano passado estavam smartphones, tablets e consoles de videogame, segundo dados da alfândega chinesa, o que pode repetir o primeiro mandato de Trump, quando ele atacou os fabricantes de eletrônicos chineses.