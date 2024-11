Exército israelense pede retirada de residentes de 'áreas de combate' do norte de Gaza

O Exército israelense pediu, nesta quinta-feira (7), a retirada dos moradores de vários setores do norte da Faixa de Gaza, para evacuar as "áreas de combate" após o lançamento de foguetes em direção a Israel.

A chamada afeta quatro bairros do norte do território palestino, classificados como "zonas de combate perigosas", disse o porta-voz do Exército israelense em língua árabe, Avichay Adraee, na rede social X.

