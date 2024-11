EUA expandem testagem de gripe aviária após infecções em pessoas sem sintomas

Por Deena Beasley e Leah Douglas

(Reuters) - Trabalhadores do setor agrícola que foram expostos a animais contaminados com a gripe aviária devem fazer exames para detectar a presença do vírus mesmo se não apresentarem sintomas, informou nesta quinta-feira o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

A mudança na recomendação de testagem da agência ocorre ao mesmo tempo em que o Departamento de Agricultura do país expande os testes de gripe aviária no leite, sinal da preocupação das organizações quanto à disseminação do vírus nas fazendas de gado leiteiro e no setor de aves.

Desde março, a gripe aviária já infectou quase 450 fazendas de gado leiteiro, em 15 Estados dos EUA, afirmou o Departamento de Agricultura.

O CDC não observou mutações do vírus que pudessem facilitar a transmissão, ou evidências de que ele está se espalhando entre pessoas, afirmaram autoridades da agência.

O CDC identificou 46 casos de gripe aviária em humanos desde abril, mas grupos de trabalhadores do setor disseram que os números estão subestimados, porque os colaboradores evitam ser testados por medo das repercussões econômicas de uma eventual quarentena, ou pelo fato de os sintomas serem leves.

"Podem haver indivíduos que foram infectados com H5 mas não se lembram dos sintomas. Isso significa que nós, da Saúde Pública, precisamos estabelecer um escopo mais amplo em termos de para quem oferecemos um teste", disse Nirav Shah, vice-diretor do CDC.

Exames recentes em 115 trabalhadores do setor de gado leiteiro de Michigan e do Colorado que foram expostos a vacas infectadas com o vírus H5N1 da gripe aviária mostraram que 7% deles tinham evidências de uma infecção prévia, mas apenas metade se lembrava dos sintomas, de acordo com um estudo do CDC divulgado nesta quinta-feira.

(Reportagem de Deena Beasley, em Los Angeles, e Leah Douglas e Ahmed Aboulenein, em Washington)