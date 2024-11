Enxurrada alaga creche em Osasco e deixa crianças desesperadas; vídeo

Durante as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo, uma creche em Osasco foi invadida nesta quarta-feira (6) pela água, causando pavor nas crianças que estavam no local.

O que aconteceu

Um vídeo mostra a creche Alzira Silva Medeiros tomada pela água. Ao fundo, é possível ouvir os estudantes chorando e gritando com a situação.

As crianças menores estão no colo de alguns dos funcionários da escola. Enquanto isso, as maiores estão sentadas em cadeiras e mesas improvisadas que os deixaram um pouco acima do nível da água.

Em uma das gravações, uma mulher aparece desesperada, pedindo para que os bombeiros fossem acionados. ''Misericórdia, meu Deus do céu. Tira as crianças, coloca para fora, coloca tudo dentro do ônibus'', gritava enquanto as pessoas corriam em meio ao alagamento.

A Defesa Civil informou que todos foram evacuados em segurança pela Guarda Civil Municipal. O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Osasco para saber sobre a situação atual da creche. Até o momento não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Homem é arrastado pelas chuvas

Um homem foi resgatado com vida após ser arrastado por uma enxurrada. Ele desapareceu na Avenida do Cadaval, em Carapicuíba, na tarde de quarta (6) após um temporal.

Segundo a Defesa, ele tentava atravessar uma via alagada. Horas depois, foi localizado e recusou atendimento pelo Corpo de Bombeiros.

Chuva causou alagamentos na capital e em outras regiões de São Paulo. Pelo menos 53.439 mil imóveis ficaram sem luz durante o temporal, e houve chamados para quedas de árvore e enchentes.

Há previsão de mais chuva para hoje. A Defesa Civil do Estado alertou para o risco de temporais em todas as regiões de São Paulo após a formação de uma frente fria.