Dólar começa dia em baixa e Bolsa sobe à espera de decisão de juros nos EUA

O dólar começou a quinta-feira (7) em baixa e a Bolsa brasileira, em alta, enquanto os agentes financeiros aguardam a decisão do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) sobre os rumos da taxa de juros nos Estados Unidos.

O que está acontecendo

Por volta das 10h30, o dólar comercial recuava 0,37%, vendido a R$ 5,654. O turismo caía 0,24%, para R$ 5,889.

A Bolsa de Valores de São Paulo tinha ligeira alta. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, avançava 0,23%, para 130.634 pontos.

Todas as atenções do mercado financeiro neste momento estão voltadas à decisão do Fed sobre os juros nos EUA. A maior parte dos agentes aposta que o BC americano vai cortar a taxa, que está atualmente no intervalo entre 4,75% ao ano e 5% ao ano, em 0,25 ponto percentual.

Após uma série de notícias que mexem com as perspectivas econômicas nos últimos dias, o mercado está reavaliando o cenário. Por esse motivo, tende a evitar grandes transações de compra ou venda, o que significa que não são esperadas movimentações fortes no câmbio ao longo do dia.