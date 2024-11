Dinheiro da "proteção" de Trump pode significar novos e antigos negócios de armas de grande porte para Taiwan

Por Michael Martina e Ben Blanchard e Yimou Lee

WASHINGTON/TAIPÉ (Reuters) - Taiwan pode demonstrar que leva a sério a exigência de Donald Trump por dinheiro de "proteção" com grandes e antecipados novos negócios de armas, mostrando que não está procurando um almoço grátis e está determinado a mostrar a Washington sua determinação de gastar para se defender.

Trump, que ganhou um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos nesta semana, enervou Taiwan, governado democraticamente e reivindicado pela China, ao dizer que a ilha deveria pagar aos EUA pela sua defesa e que havia tirado os negócios de semicondutores dos Estados Unidos.

"Fique atento a Taiwan no que diz respeito à defesa para tentar começar a envolvê-los em um grande pacote de armas -- para fazer algo significativo, muito grande", disse Rupert Hammond-Chambers, presidente do Conselho Empresarial EUA-Taiwan, que ajuda a intermediar intercâmbios de defesa entre Washington e Taipé, à Reuters, acrescentando que isso poderia acontecer no primeiro trimestre do próximo ano.

"Mas pense nisso como um adiantamento, uma forma de chamar a atenção", disse. "Eles vão acumular várias plataformas grandes e grandes compras de munições."

Os EUA já são o fornecedor de armas mais importante de Taiwan, embora a ilha tenha reclamado de uma carteira de pedidos no valor de cerca de 20 bilhões de dólares. Um novo pedido de quase 2 bilhões de dólares em sistemas de mísseis foi anunciado no mês passado.

Taiwan, cujo governo rejeita as reivindicações de soberania de Pequim, tem enfrentado repetidas pressões militares da China, incluindo uma nova rodada de jogos de guerra no mês passado.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, em um relatório escrito para parlamentares nesta quinta-feira, disse que a China pode tentar testar os EUA durante a transição presidencial com mais exercícios, ataques de hackers ou outras formas de guerra psicológica.

Uma ex-autoridade dos EUA disse que avaliou ser "altamente provável" que Taiwan agisse rapidamente para tentar intermediar um grande acordo de armas com os Estados Unidos para obter a adesão do governo Trump e combater qualquer tendência que ele ainda tenha a acreditar que Taiwan enganou os EUA com os semicondutores.

"Eles vão querer solidificar sua fidelidade rapidamente para garantir o interesse de Trump", disse a pessoa sobre Taiwan, sob condição de anonimato para poder falar livremente.

O pacto de defesa de Taiwan com Washington terminou em 1979, juntamente com as relações diplomáticas oficiais, então o país não paga diretamente para que as forças dos EUA fiquem baseadas em seu território, ao contrário de Japão e Coreia do Sul.

Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Lin Chia-lung, evitou responder às perguntas dos repórteres sobre como seria o dinheiro da proteção para os Estados Unidos, mas disse a parlamentares que os gastos com defesa, atualmente em torno de 2,5% do PIB, aumentariam.

"A tendência é que continuem aumentando", disse.

O Ministério da Defesa de Taiwan mencionou à Reuters os comentários feitos na quarta-feira pelo vice-ministro da Defesa, Po Horng-huei, no Parlamento, de que o ministro da Defesa, Wellington Koo, havia deixado bem claro que a determinação de Taiwan em se defender nunca mudaria.

"É nossa responsabilidade manter a estabilidade no Estreito de Taiwan", disse Po.

