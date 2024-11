Desabamento de prédio mata três pessoas em Maceió

Três pessoas morreram e, pelo menos, cinco ficaram feridas após o desabamento de um prédio de dois andares, localizado na Cidade Universitária, parte alta de Maceió. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há indícios de que houve, no local, por volta das 4h50 desta quinta-feira (7), uma explosão causada por vazamento de gás, mas as causas ainda estão sendo investigadas pelos peritos que se encontram no local.

Entre os mortos estão dois adultos e uma criança. Os cinco feridos foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de um prédio de dois andares (térreo e primeiro andar), com diversos apartamentos.