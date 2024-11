Custo unitário da mão de obra nos EUA sobe 1,9% no 3º trimestre

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos subiu a um ritmo anualizado de 1,9% no terceiro trimestre de 2024, segundo levantamento preliminar divulgado nesta quinta-feira, 7, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,9% no período.

Já o custo unitário da mão de obra no segundo trimestre foi revisado para cima, de ganho de 0,4% para acréscimo de 2,4%.