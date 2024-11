Criptomoedas: bitcoin continua subindo após Fed cortar juros e com governo Trump no foco

O bitcoin avançou nesta quinta-feira, 7, rondando máximas históricas, após a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e com o corte de juros anunciado pelo Federal Reserve (Fed) no radar.

O bitcoin subia 0,92% nas últimas 24 horas até 16h15, a US$ 76.615,32, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 76.718,99. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 6,98%, a US$ 2.883,08 no mesmo intervalo.

Investidores de criptomoedas ampliavam dinâmica de compras hoje, após o Federal Reserve anunciar novo corte de juros de 0,25 ponto porcentual e enquanto o setor segue precificando um governo pró-cripto de Trump. Agora, dizem analistas da Presto, o mercado espera para entender quais medidas a favor do segmento serão postas em prática pelo mandatário.

Segundo eles, entre possíveis medidas citadas por Trump em algum momento, estão: incentivos para mineradores baseados nos EUA; estabelecimento de um conselho consultivo cripto; revogação da SAB 121; fim da operação Choke Point 2.0; perdão a Ross Ulbricht. Também há especulações sobre que será o próximo presidente da Securities and Exchange Comission (SEC).

Analistas da CoinDesk notam que a alta do Ethereum é importante pois a moeda estava "presa" no range de US$ 2.300 a US$ 2.800 há algum tempo e pode buscar novas resistências agora. Vale lembrar que o ativo vem performando mal este ano em relação ao bitcoin e sua principal concorrente, Solana.