Correção: Número de clientes sem luz em São Paulo após chuvas da quarta-feira cai para 9,9 mil

A matéria divulgada anteriormente saiu com uma incorreção no título. O número citado é sobre os clientes da capital paulista, e não da Grande São Paulo, como havia sido informado. Segue a matéria com a manutenção do texto correto e o título correto.

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção em razão das chuvas que caíram na capital na tarde de quarta-feira, 6. Além do registro de transbordamento de córregos e alagamentos de vias, mais de 50 mil clientes da Enel ficaram sem energia, conforme dados da concessionária, em balanço divulgado às 17 horas da quarta-feira. Às 6 horas desta quinta-feira, 7, de acordo com a empresa, o número de afetados caiu para 9,896 mil na capital e 12,887 mil em toda a Grande SP.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da Prefeitura responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas, todas as zonas da cidade, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros, chegaram a ficar com risco de alagamentos na quarta-feira. O alerta de atenção se encerrou às 18h30.

A chuva acabou causando transtornos em outros municípios. Em Carapicuíba, uma pessoa tentou atravessar uma via alagada e foi arrastada, informou a Defesa Civil. Segundo o órgão, houve pela vítima, que não foi identificada.

Conforme o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram presas dentro de um carro, durante um alagamento na Rua Minas Bogasian, em Osasco. As vítimas dispensaram ajuda da corporação e já estariam a caminho de casa, informaram os bombeiros, por volta das 19 horas da quarta-feira.

Por conta das chuvas e dos fortes ventos, a corporação recebeu 11 chamadas para quedas de árvores e 28 chamadas para enchentes na Grande São Paulo, entre 15h50 e 18h50 da quarta-feira. Não houve registro de vítimas dentro dessas ocorrências citadas.

Chuvas causaram alagamentos e transbordamento de riachos

A subprefeitura do Itaim Paulista, na zona leste, chegou a ficar em estado de alerta para transbordamento na quarta-feira. Os córregos Itaim (Av. Marechal Tito) e Lajeado (na Rua Manuel B. de Lima), chegaram a transbordar entre 14h25 e 15h10, segundo o CGE.

A Rua Bartholomeu do Canto, no bairro do Limão, zona norte, ficou alagada por causa da forte chuva da quarta-feira.

A Defesa Civil emitiu um alerta para ventos fortes e raios nos bairros da Casa Verde, Santana, Jaçanã e Tucuruvi, na zona norte; e chuva forte nos bairros do Butantã, Pinheiros (zona oeste), além das cidades Osasco, Carapicuíba, Barueri e Santana de Parnaíba e Taboão da Serra, na Região Metropolitana.

As precipitações são reflexo de uma mistura de ar quente e úmido, que acabaram ganhando força com a entrada de uma brisa marítima.

Previsão para o tempo

Para os próximos dias, o CGE informa que a previsão é de tempo abafado, com sol entre nuvens, e termômetros variando entre 20°C e 26°C.

No entanto, entre a tarde e a noite desta quinta-feira, 7, a aproximação da frente fria pode provocar a ocorrência de chuvas na forma de pancadas de força moderada a forte, com descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h na Grande São Paulo. "Há potencial para formação de alagamentos", afirma o CGE.

A Defesa Civil do Estado também emitiu alerta para chuvas de forte intensidade em todo o território paulista para a quinta e a sexta-feira. Na região metropolitana da capital, a previsão é de um acumulado de precipitação "muito alto" - o que significa, nos parâmetros do órgão, acima de 150 mm.

A mesma previsão é feita para as regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.