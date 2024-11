Com vitória de Trump, democratas se questionam sobre vizinhos, país e liderança do partido

Por Timothy Aeppel, Andrea Shalal, Helen Coster e Tim Reid

MILWAUKEE, 7 Nov (Reuters) - Em conversas ansiosas nos Estados Unidos na quarta-feira, muitos democratas estavam tentando entender o que levou seus vizinhos a votarem no republicano Donald Trump para retornar à Casa Branca.

Alguns temiam que a eleição presidencial de terça-feira tenha mostrado que seus valores -- de esquerda e liberal em questões sociais -- são agora firmemente uma minoria entre os norte-americanos em uma campanha divisiva. Outros estavam frustrados com a liderança do Partido Democrata, que, segundo eles, havia perdido contato com grande parte do eleitorado que queria ajuda para lidar com o aumento do custo de vida.

Com poucas exceções, os democratas se preocupam com o futuro deles mesmos, de suas famílias e de seus amigos depois que os resultados de terça-feira revelaram a mudança acentuada do eleitorado para a direita.

Em Milwaukee, William Washkuhn, um engenheiro de 33 anos, disse que votou na vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, a candidata democrata, depois de fazer campanha e doar 1.600 dólares para a campanha dela. Para ele, é doloroso pensar que faz parte da minoria dos norte-americanos.

"Uma campanha estava se baseando em valores e no futuro e realmente se conectando com as pessoas", disse ele. "A outra estava se baseando no medo, na divisão e no ódio. E é difícil enquadrar as coisas dessa forma, porque isso significa que meus valores também estão em minoria. E isso é assustador."

Trump, cuja campanha polarizadora foi caracterizada por uma retórica sombria, prometeu "curar" a nação durante um discurso na quarta-feira. "Cada cidadão, eu lutarei por você, por sua família e seu futuro, todos os dias eu estarei lutando por você com cada respiração do meu corpo", afirmou.

Muitos democratas simplesmente não acreditam nele.

Joan Arrow, uma mulher trans de 29 anos que fez campanha para Kamala no Arizona, disse que chorou e estava discutindo com o marido se eles deveriam ir para o Canadá. Karla Miller, uma reverenda de 61 anos da First Congregational Church em Hendersonville, na Carolina do Norte, teme que a "emergência climática seja ainda mais ignorada".

A retórica anti-imigração de Trump alarmou Allen Meza, um assistente social de 34 anos de Smyrna, na Geórgia, que, como filho de pai afro-americano e mãe que emigrou do México, teme ser alvo de perseguição por causa da cor de sua pele.

Em um país com mais de 330 milhões de habitantes, cerca de 45 milhões de eleitores foram registrados como democratas em março, em comparação com 35,7 milhões de republicanos e 32,5 milhões de independentes. O Partido Democrata venceu no voto popular em todas as disputas presidenciais desde 2008.

Mas Trump estava liderando no voto popular por cerca de 5 milhões de votos no final da quarta-feira. Alguns de seus maiores avanços foram observados nas grandes cidades e em seus arredores, áreas que foram fundamentais para as vitórias democratas no passado. Ele subiu 14 pontos percentuais entre os eleitores hispânicos em comparação com 2020, de acordo com uma pesquisa de boca de urna da Edison Research, e mais uma vez acumulou apoio entre os americanos sem diploma universitário.

O engenheiro Washkuhn não está convencido de que o partido tenha descoberto como estancar o sangramento de seu apoio: "Parece que os democratas estão tentando jogar xadrez, mas não sabem mais como mover todas as peças", disse.

Kamala, que é negra e asiático-americana, teria sido a primeira mulher presidente dos EUA se tivesse vencido. Alguns democratas viram sexismo ou racismo em sua derrota.

Em Raleigh, na Carolina do Norte, Krista Wilson, uma democrata registrada, disse que era um "dia difícil para ser mulher" após a vitória de Trump, que foi condenado por 34 acusações criminais em um caso de suborno, sofreu processo de impeachment duas vezes e foi considerado responsável por abuso sexual e difamação em um julgamento civil.

"Temo pelo estado do país que as pessoas votem em um criminoso condenado, alguém que é instável, que incita a violência e que usa o medo e o racismo para motivar os eleitores -- que votam nele em vez de uma mulher altamente qualificada", disse Krista Wilson, consultora de infraestrutura de 40 anos.

Alguns democratas viram motivos menos sinistros.

"Acho que foi uma questão de bolso das pessoas", disse Jean Thomson, 63 anos, coach executiva em Marietta, na Geórgia. Os mantimentos e outras despesas ficaram mais baratos com Trump, e muitos eleitores esperam, erroneamente na opinião de Thomson, que Trump possa baixar os preços.

"O comportamento dele é tão flagrante, mas muitos dos meus amigos republicanos dizem que é preciso olhar além disso", disse Thomson.

Aaliyah Pilgrim, 28 anos, que votou em Kamala na Geórgia, ficou arrasada com a vitória de Trump, mas também se disse deprimida por acreditar que o Partido Democrata perdeu o rumo e não o vê "nunca mais se recuperando, nunca mais".

"Os democratas devem ser a favor do povo, mas as pessoas não veem isso", disse. Ela trabalha em uma casa de repouso e também dirige para empresas de carona compartilhada para ajudar a pagar suas contas. "As coisas estão ficando mais difíceis para as pessoas de classe baixa. Precisamos de mais apoio e as pessoas acham que terão isso dos republicanos. Estou com medo."

Vários democratas dizem que estão desanimados com o apoio de Biden e de seu partido às campanhas militares mortais de Israel em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano. Manifestantes pró-palestinos frequentemente provocaram Kamala durante os comícios de sua campanha eleitoral e advertiram que ela perderia votos no Estado de Michigan, que abriga a maior população de árabes americanos dos EUA, o qual Trump conquistou na terça-feira.

Lexis Zeidan, palestina-americana de Dearborn, no Michigan, cofundadora do Uncommitted National Movement, disse que Kamala certamente enfrentou racismo e sexismo, mas seu partido também ignorou as necessidades e os valores antiguerra de muitos eleitores.

"Esse governo ignorou completamente muitas coisas com as quais as pessoas se preocupavam -- justiça climática, a classe trabalhadora", disse Zeidan, "falando sobre uma grande economia em que as pessoas mal conseguem pagar os mantimentos e o aluguel e, o que mais me interessa, a política de Gaza e as bombas sendo lançadas."

Zeidan, uma democrata que trabalhou para que Biden fosse eleito em 2020, disse que votou diretamente nos democratas em todas as disputas em sua cédula na eleição de terça-feira, exceto no topo, deixando a linha para presidente em branco.

(Reportagem de Timothy Aeppel, em Milwaukee; Helen Coster, em Raleigh, Carolina do Norte; Andrea Shalal, em Dearborn, Michigan; Tim Reid, em Atlanta, Geórgia. Reportagem adicional de Gabriella Borter, Stephanie Kelly e Maria Svetkova)