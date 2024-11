Chefe de governo alemão cancela visita à COP29 devido à crise política

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, cancelou sua viagem para a conferência climática COP29 em Baku, que começa na próxima segunda-feira, disse um porta-voz do governo nesta quinta-feira (7), um dia após o colapso da coalizão.

"O chanceler não viajará a Baku para a COP na próxima semana", disse o porta-voz à AFP.

Na quarta-feira, o chefe de governo demitiu o ministro das finanças, o liberal Christian Lindner, derrubando o governo de coalizão dos social-democratas (SPD) de Scholz, os Verdes e os Liberais do FDP e abrindo caminho para novas eleições.

A oposição conservadora está pressionando o chanceler a organizar uma moção de confiança nos próximos dias, mas Scholz definiu 15 de janeiro como a data para uma votação no parlamento. Ele está determinado a permanecer no poder como chefe de um governo minoritário até as eleições parlamentares antecipadas.

Olaf Scholz deveria participar da 29ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP29) na terça-feira, onde faria um discurso e participaria de vários eventos sobre o clima.

Essa COP reunirá 198 países em Baku, no Azerbaijão, a partir de 11 de novembro, e durará até pelo menos 22 de novembro.

A agenda do chanceler foi interrompida pela crise política na Alemanha.

Além da oposição conservadora CDU/CSU, três outros partidos estão exigindo uma moção de confiança nos próximos dias: o AfD, de extrema direita, que está em segundo lugar nas pesquisas, atrás apenas dos conservadores; o BSW, de esquerda, e o FDP, que foi expulso do governo.

pyv/smk/mab/jvb/jmo/dd

© Agence France-Presse