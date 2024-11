Bolsas da Europa ensaiam recuperação, após balanços e à espera de BoE e Fed

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/11/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, ensaiando recuperação de perdas de ontem, enquanto investidores digerem balanços da região e aguardam decisões de política monetária no Reino Unido e nos EUA.

Por volta das 7h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,56%, a 509,60 pontos.

Dos balanços do dia, o da ArcelorMittal agradou e a ação da gigante siderúrgica tinha alta de 5,6% em Amsterdã. Já os da Telefónica e da Air France-KLM decepcionaram. No horário acima, o papel da companhia de telecomunicações espanhola caia 1,6% em Madri e o da empresa aérea franco-holandesa tombava 11% em Paris.

Em Milão, a ação do BPM saltava 8,8%, após o terceiro maior banco da Itália anunciar que fará uma oferta de cerca de 1,6 bilhão de euros pelo controle da gestora de ativos Anima Holding (+9,7%).

Ontem, as principais bolsas da Europa chegaram a mostrar sólidos ganhos na esteira da vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA, mas acabaram encerrando em baixa em meio a temores de que o republicano imponha tarifas a produtos do continente.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para anúncios de juros do Banco da Inglaterra (BoE), ainda nesta manhã, e do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), à tarde. A expectativa é que tanto o BoE quanto o Fed cortem seus juros básicos em 25 pontos-base.

No âmbito macroeconômico, as vendas no varejo da zona do euro cresceram 0,5% em setembro ante agosto, um pouco mais do que esperado, enquanto a produção industrial da Alemanha recuou 2,5% no mesmo período, bem mais do que se previa.

Às 7h21 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,03%, a de Paris avançava 0,52% e a de Frankfurt ganhava 1,21%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,32%, 0,51% e 0,17%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com