Bolsa Família antecipado em novembro: veja quem recebe antes

O pagamento do programa Bolsa Família será antecipado até dezembro para beneficiários do Rio Grande do Sul, estado atingido pela tragédia climática ocorrida entre abril e maio. O calendário de depósitos segue normal para o restante do país, escalonado pelo número do NIS.

Com a antecipação, os beneficiários gaúchos recebem o pagamento no primeiro dia do calendário de depósitos do mês. Em novembro, a data é no dia 18.

Calendário do Bolsa Família em novembro

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma:

NIS final 1: 18 de novembro;

18 de novembro; NIS final 2: 19 de novembro;

19 de novembro; NIS final 3: 20 de novembro;

20 de novembro; NIS final 4: 21 de novembro;

21 de novembro; NIS final 5: 22 de novembro;

22 de novembro; NIS final 6: 25 de novembro;

25 de novembro; NIS final 7: 26 de novembro;

26 de novembro; NIS final 8: 27 de novembro;

27 de novembro; NIS final 9: 28 de novembro;

28 de novembro; NIS final 0: 29 de novembro

Benefícios do Bolsa Família

O programa Bolsa Família é composto por seis benefícios diferentes, destinados a atender as diversas necessidades dos beneficiários. São eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família.

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família.

Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Extra de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garantia de que ninguém receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). Válido até maio de 2025.

Condições para receber o benefício

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

Frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

Acompanhamento pré-natal para gestantes.

Acompanhamento nutricional das crianças até sete anos.

Cumprimento do calendário nacional de vacinação.

Além disso, é necessário informar que a família é beneficiária do Bolsa Família ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde. Fique atento às datas e garanta que sua família cumpra todas as condições para receber o benefício.