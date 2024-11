Biden promete 'transição pacífica' com Trump e reafirma legitimidade da eleição nos EUA

Em um discurso curto e solene, Joe Biden prometeu nesta quinta-feira (7) garantir uma transição "pacífica e ordenada" com Donald Trump, seu antecessor e futuro sucessor na Casa Branca, cujo retorno ao mais alto posto do país é considerado uma humilhação para o atual presidente dos Estados Unidos.

"Espero que, independentemente de em quem vocês votaram, possamos nos ver como concidadãos e não como adversários. Para amenizar a temperatura em um país em crise", disse Joe Biden em seu primeiro discurso desde a vitória retumbante do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

Falando direto do Jardim das Rosas da Casa Branca, em Washington, ele tentou levantar o ânimo dos ministros e conselheiros sentados à sua frente, que o aplaudiram de pé, embora com os semblantes nitidamente abatidos.

Humilhação

"Este é um momento difícil. Vocês estão sofrendo (...) Não se esqueçam de tudo o que conquistamos. Foi uma presidência histórica", disse o octogenário chefe de Estado, cujo histórico econômico e diplomático pode ser amplamente ameaçado por seu sucessor.

"Perdemos essa batalha, mas a América com a qual vocês sonham exige que vocês se levantem novamente", disse Joe Biden, que está encerrando 50 anos de vida política com uma humilhação global.

O presidente em exercício dos EUA cedeu seu lugar como candidato democrata em julho para sua vice-presidente, Kamala Harris. Sua equipe é acusada de ter permitido, ao manter uma candidatura sem esperança por muito tempo, este que já é considerado um retorno sensacional de Donald Trump, seu inimigo declarado, que ele retratou como um "perigo para a democracia", ao mais alto posto do país.

Joe Biden convidou o republicano para a Casa Branca em uma data não especificada para se preparar para dar início à transição para o próximo governo, no qual figuras controversas como Elon Musk e Robert F. Kennedy Jr. poderiam desempenhar papéis importantes.

Trump "impaciente"

O republicano, que nunca reconheceu sua derrota em 2020 e que evitou a cerimônia de posse de Joe Biden, está "ansioso por essa reunião", de acordo com sua equipe.

Kamala Harris também se comprometeu a "ajudá-lo" na transferência de poder.

Donald Trump, que tomará posse em 20 de janeiro e que passou os últimos três meses da campanha insultando sua rival, considerou-a "forte, profissional e tenaz", de acordo com sua equipe.

O magnata do setor imobiliário de Nova York - acusado e condenado por acusações criminais e civis e alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha - tem 74 dias para montar sua equipe de governo.

Herdeiro de Kennedy contra obrigatoriedade de vacinas

Considerado um defensor de teorias da conspiração e antivax assumido, Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do presidente norte-americano assassinado em Dallas em 1964, e ex-candidato independente alinhado com Donald Trump, pode se tornar o novo encarregado pela saúde pública no país.

Notoriamente crítico da vacinação, ele garantiu à rede NBC nesta quinta-feira que "não tiraria as vacinas de ninguém", mas achava que os norte-americanos deveriam ser capazes de "decidir por si mesmos". RFK também repetiu sua solicitação à "adição de flúor à água potável" nos EUA. Ninguém sabe que papel ele desempenhará com Donald Trump. Em seu primeiro mandato, houve uma sucessão de ministros e assessores desonrados por polêmicas.

Outra figura importante será provavelmente o bilionário Elon Musk, que fez uma campanha muito ativa para Trump. O presidente eleito poderia dar ao homem mais rico do mundo a tarefa de reorganizar radicalmente a administração federal.

Plenos poderes

Deixando atrás de si um rastro de caos em janeiro de 2021, Trump, 78 anos, fez um retorno incrível à política norte-americana ao convencer a maioria dos eleitores de que ele entende as preocupações socioeconômicas e de segurança da vida cotidiana no país.

Donald Trump prometeu aos cidadãos que combaterá a inflação e "roubará empregos de outros países" com cortes de impostos e tarifas.

Pequim alertou que "não haveria vencedores em uma guerra comercial" com Washington.

O bilionário herda de Biden uma economia robusta e um baixo índice de desemprego, um ambiente no qual o banco central dos EUA, o Fed, deve anunciar um novo corte nas taxas ainda nesta quinta-feira.

Deportações em massa de migrantes

Durante sua campanha, o imprevisível republicano também prometeu deportações em massa de migrantes e falou de um expurgo da administração federal, bem como de processos judiciais contra seus oponentes.

Donald Trump poderá contar com o Senado, que os republicanos retomaram dos democratas nestas eleições de 2024. Seu partido também parece estar no caminho certo para manter a maioria na Câmara dos Deputados.

Incluindo a maioria conservadora que ele construiu na Suprema Corte, isso lhe daria praticamente todo o poder de decisão nos Estados Unidos.

(Com AFP)