Athletic Bilbao vira sobre Ludogorets (2 a 1) e vence mais uma na Liga Europa

Com uma virada em dois minutos, o Athletic Bilbao venceu o Ludogorets por 2 a 1 nesta quinta-feira (7), na Bulgária, e conseguiu sua terceira vitória em quatro rodadas na Liga Europa, dando um passo a mais rumo às oitavas de final.

O jogo começou complicado para os espanhóis, com o brasileiro Erick Marcus (ex-Vasco) abrindo o placar para o time búlgaro aos 20 minutos.

O empate do Athletic veio no segundo tempo, quando Iñaki Williams aproveitou uma assistência de Oscar de Marcos para marcar (73') e, na sequência, Nico Serrano virou a partida (74') com assistência de Unai Gómez.

Depois, o time de Bilbao teve boas chances para ampliar a vantagem, mas não aproveitou e teve que segurar o resultado até o apito final.

Com dez pontos, o Athletic chega à terceira vitória consecutiva na Liga Europa, depois do empate em 1 a 1 com a Roma no jogo de estreia, e se mantém entre os oito primeiros colocados, que se classificam diretamente para as oitavas de final.

