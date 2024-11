'Potente sem fazer barulho': aspirador de pó vertical está por R$ 170 hoje

Um aspirador de pó pode ser uma boa ajuda na hora de fazer faxina, seja para remover poeira, pelos e outras sujeiras pela casa. E o modelo vertical Silent Speed Max, da WAP, promete ter alto poder de sucção, para tornar essa tarefa ainda mais rápida.

A boa notícia é que ele está com 18% de desconto nesta quinta-feira (7), saindo por R$ 169,90. Veja a seguir mais detalhes do produto e o que diz quem já o usou.

O que a WAP diz sobre esse aspirador?

1350 W de potência e alto poder de sucção.

Pode ser usado na vertical, como uma vassoura, ou portátil de mão, com o bico múltiplo ou de canto.

Tecnologia Cyclone que aumenta o poder de aspiração compactando a sujeira, desobstruindo a passagem de ar e mantendo o filtro limpo durante o uso.

Imagem: Reprodução/Amazon

Bico múltiplo com rotação de 360° que facilita a limpeza em baixo de locais e cantos de difícil acesso.

Equipado com filtro HEPA removível e lavável, que é conhecido por reter até 99,5% de micropartículas de poeira, ácaros e outros agentes irritantes causadores de alergias.

Cabo elétrico de cinco metros, o que dá maior alcance no processo de limpar o ambiente.

O que diz quem comprou o produto?

O produto tem nota média de 4,7 do total de cinco. Ele é elogiado por ser silencioso e potente. Confira algumas avaliações.

Aspira bem os pelos e a areia pelo chão das minhas gatas. Aspira também fragmentos de ração, mas não o grão inteiro, como acontece com a maioria desses modelos. É de fato mais silencioso. O único inconveniente é o jato de ar que sai pela lateral durante o funcionamento e faz espalhar um pouco a sujeira, principalmente os pelos, mas nada que atrapalhe muito. Estou satisfeita com a compra.

Debora Guisso

Achei muito prático para limpeza. Moro em apartamento pequeno e serviu muito bem, agilizou bastante a limpeza. Tem um cabo longo e os materiais aparentam ser bem resistentes. A limpeza do reservatório e filtro achei bem prática também.

Marcelo de Oliveira Júnior

Melhor aspirador que já tivemos. Ele é potente sem fazer muito barulho e fica armazenado de pé sem ocupar quase nenhum espaço. Tira bem os pelos de animais do estofado.

Leandro da Silveira Maia

Pontos de atenção

Por outro lado, a principal reclamação dos consumidores é de que o aspirador expele ar pela lateral, o que acaba dissipando a poeira.

Me surpreendeu negativamente a fragilidade das peças. Outro ponto bem negativo é que o vento expelido pela lateral do produto mais espalha a sujeira do que suga. O ponto positivo é que é realmente mais silencioso do que os demais.

Eduardo

Aspirador que tem muitos itens a melhorar: solta um vento do motor que acaba espalhando ao redor e deixando a sujeira perdida; ruim de encaixar o filtro e rodinhas ruim de transitar.

Taís

O aspirador é bem potente. Ele absorve até partículas mais pesadas, porém...nas laterais tem a saída de ar dele, que simplesmente jogam a poeira mais fina do chão pra cima. Os pelos do meu cachorro ficam flutuando no ar, assim como o pó mais fino.

Ronan da Fonseca

