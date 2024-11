Arroz/Irga: produtores do RS já semearam 73% da área prevista

São Paulo, 07/11 - A semeadura da safra de arroz 2024/25 no Rio Grande do Sul alcança 73% da área prevista, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). Foram semeados 692.993 hectares dos 948.356 hectares previstos. A região da Fronteira Oeste tem os trabalhos mais adiantados, com 82,40% da área semeada (231.981 hectares dos 281.542 hectares estimados). A área da campanha aparece no levantamento desta semana com 70,38% da área semeada (92.720 hectares de 131.740 hectares).